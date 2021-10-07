Деніел Крейг отримав зірку 6 жовтня.

Напередодні прем'єри останньої стрічки про агента 007 "Не час вмирати" британський актор Деніел Крейг отримав іменну зірку на голлівудській "Алеї слави".

На заході був присутній партнер Крейга по зйомках у фільмі Рамі Малек. Актор виступив з промовою і зазначив, що Деніел гідний цієї зірки, оскільки він володіє неймовірним талантом.

Зазначимо, фільм "Не час вмирати" розповідає про Джеймса Бонда, який залишив оперативну службу і насолоджується спокійним життям на Ямайці. Все змінюється, коли на острові з'являється його старий друг Фелікс Лейтер з ЦРУ з проханням про допомогу. Місія з порятунку викраденого вченого виявляється небезпечніше, ніж передбачалося спочатку.

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Деніел Крейг - англійський актор, найбільш відомий за роллю Джеймса Бонда. Восени 2021 року, після кількох переносів дати прем'єри, в широкий прокат вийшов п'ятий фільм Бондіани за участю Крейга - "Не час вмирати", який зняв американець Кері Фукунага. Це була остання для актора поява в ролі Бонда.

З інших помітних проектів за участю актора можна виділити "Вторгнення": фантастичний фільм жахів відомого німецького режисера Олівера Хіршбігеля за участю Ніколь Кідман, а також "Погана слава", де поряд з Крейгом можна побачити таких актрис, як Сандра Буллок, Сігурні Уівер, Гвінет Пелтроу, Ізабелла Росселліні. Ще одним комерційним успіхом став фільм 2019 року "Дістати ножі", де Крейг зіграв приватного детектива, що розслідує вбивство. Очікується, що в 2022 році вийде продовження фільму.

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Автор: Діана Могилєвич