3-річна Тіа є фанаткою "Аквамена".

Американський актор Джейсон Момоа записав зворушливе відео для малої доньки «Скелі» Двейна Джонсона, котра днями відсвяткувала свій третій день народження і є справжньою фанаткою «Аквамена».

Відео сюрпризу «Скеля» опублікував в Instagram.

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Напередодні актор-силач жартома пожалівся підписникам, що донька Тіа змусила його після сніданку намалювати Аквамена, аби мати змогу повісити супергероя у своїй кімнаті.

Джейсон Момоа, який і зіграв роль Аквамена в однойменній американській стрічці, без відповіді не залишився. На день народження Тії актор зателефонував родині. Зворушливе привітання згодом опублікував Двейн.

Момоа сказав, що дуже любить Тію та її тата, і вибачився, що наразі не може привітати особисто. «Аквамен» пообіцяв пізніше вручити подарунки іменинниці та її 5-річній сестричці.

«Дякую, брате, що зробив свято моєї доньки незабутнім. Її реакція безцінна. Я теж тебе люблю», – подякував Двейн колезі.

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Автор: Яна Ставська