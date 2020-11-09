Модель поділилася знімком з підписниками \ instagram.com/gigihadid/
Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка півтора місяці тому стала мамою, вперше опублікувала знімок з новонародженою донькою.
Читайте такожСупермодель Джіджі Хадід народила донькуВ Instagram-Stories зірка, яка ще навіть не оприлюднила ім'я дитини, розмістила селфі, на якому зображена з донькою.
На фото Джіджі з дівчинкою, обличчя якої не видно, позувала сидячи на дивані. Новонароджена в модних сірих штанях спала на маминому плечі.
Модель виклала фото з донькою \ instagram.com/gigihadid/
Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.
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