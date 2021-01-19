Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка у вересні вперше стала мамою, опублікувала архівний знімок.
Читайте такожМодель Джіджі Хадід поділилася знімком з донькоюВ Instagram 25-річна модель, яка поки не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому крокує по подіуму. "Рік тому сьогодні @jacquemus! Моя дівчинка теж була там", - підписала знімок молода мама, натякаючи на те що в той час вона вже знала, що вагітна.
Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.
Нагадаємо, що молода мама не стала засиджуватися в декреті і вже повернулася до роботи.
Хто така Джіджі Хадід
Справжнє ім'я американської супермоделі палестинського походження Джелена Нура Хадід. Вона народилася 23 квітня 1995 року в Лос-Анджелесі.
Хадід одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям декількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria's Secret.
З грудня 2019 року Хадід зустрічається з колишнім учасником групи One Direction Зейном Маліком; вони сходилися і розлучалися кілька разів, починаючи з кінця 2015 року.
У вересні 2020 року у Джіджі Хадід і Зейна Маліка народилася дочка.
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