25-річна модель розмістила знімок, на якому крокує по подіуму.

Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка у вересні вперше стала мамою, опублікувала архівний знімок.

Читайте такожМодель Джіджі Хадід поділилася знімком з донькоюВ Instagram 25-річна модель, яка поки не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому крокує по подіуму. "Рік тому сьогодні @jacquemus! Моя дівчинка теж була там", - підписала знімок молода мама, натякаючи на те що в той час вона вже знала, що вагітна.

Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.

Нагадаємо, що молода мама не стала засиджуватися в декреті і вже повернулася до роботи.

Хто така Джіджі Хадід

Справжнє ім'я американської супермоделі палестинського походження Джелена Нура Хадід. Вона народилася 23 квітня 1995 року в Лос-Анджелесі.

Хадід одна з найбільш високооплачуваних моделей світу. Є обличчям декількох ліній Tom Ford, моделлю Victoria's Secret.

З грудня 2019 року Хадід зустрічається з колишнім учасником групи One Direction Зейном Маліком; вони сходилися і розлучалися кілька разів, починаючи з кінця 2015 року.

У вересні 2020 року у Джіджі Хадід і Зейна Маліка народилася дочка.

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Автор: Ірина Погоріла