Модель поділилася фотознімком в своєму Instagram.

Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка три місяці тому вперше стала мамою, опублікувала знімок з новонародженою.

Читайте такожМодель Джіджі Хадід вперше опублікувала знімок з донькоюВ Instagram модель, яка поки не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому видно лише її руку і дитячу ручку. Обличчя самої дівчинки не видно. "Моя дівчинка", - підписала знімок молода мама.

На фото видно, що Джіджі лежить разом з дитиною на ліжку у кімнаті.

Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.

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Автор: Ірина Погоріла