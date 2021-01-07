Відома модель поділилася знімком з дочкою \ instagram.com/gigihadid/
Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка три місяці тому вперше стала мамою, опублікувала знімок з новонародженою.
Читайте такожМодель Джіджі Хадід вперше опублікувала знімок з донькоюВ Instagram модель, яка поки не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому видно лише її руку і дитячу ручку. Обличчя самої дівчинки не видно. "Моя дівчинка", - підписала знімок молода мама.
На фото видно, що Джіджі лежить разом з дитиною на ліжку у кімнаті.
instagram.com/gigihadid/
Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.
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