Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка два з половиною місяці тому стала мамою, опублікувала знімок з новонародженою.
Читайте такожМодель Джіджі Хадід вперше опублікувала знімок з донькоюВ Instagram модель, яка ще навіть не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому зображена з дитячим візочком. Самої доньки в кадрі не видно. "Її перший сніг", - підписала знімок молода мама.
На фото Джіджі стоїть з коляскою посеред засніженої і порожньої вулиці. Вона одягнена в чорне пальто і білі черевики. Коляска накрита дощовиком.
Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.
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