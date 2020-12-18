Модель поділилася фото в своєму Instagram.

Відома американська супермодель Джіджі Хадід, яка два з половиною місяці тому стала мамою, опублікувала знімок з новонародженою.

Читайте такожМодель Джіджі Хадід вперше опублікувала знімок з донькоюВ Instagram модель, яка ще навіть не оприлюднила ім'я дочки, розмістила знімок, на якому зображена з дитячим візочком. Самої доньки в кадрі не видно. "Її перший сніг", - підписала знімок молода мама.

На фото Джіджі стоїть з коляскою посеред засніженої і порожньої вулиці. Вона одягнена в чорне пальто і білі черевики. Коляска накрита дощовиком.

Шанувальники оцінили знімок супермоделі, засипавши її в коментарях позитивними відгуками.

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Автор: Ірина Погоріла