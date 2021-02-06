Також модель розповіла подробиці про домашні пологи.

Американська супермодель Джіджі Хадід знялася для обкладинки березневого номера Vogue, а також дала виданню інтерв'ю, в якому розповіла про вагітність і пологи вдома.

Читайте такожМодель Джіджі Хадід поділилася знімком з донькоюЗокрема вона зізналася, що народжувала в будинку матері в штаті Пенсільванія, близько 14 години. Поруч з нею був її партнер Зейн Малік, мати Іоланда, сестра Белла, місцева акушерка та її помічник. Дитину під час пологів приймав Зейн, передає ТСН.

"Я навіть не зрозуміла, що вона вже народилася. Я була так виснажена, що подивилася вгору і побачила, що він (Зейн Малік - ред.) тримає її. Це було так мило", - розповіла в інтерв'ю Джіджі.

Спочатку дівчина планувала народжувати в лікарні Нью-Йорка, але потім на її рішення вплинула пандемія коронавірусу і обмеження Кількості людей в пологовому відділенні, які не дозволили б Іоланді і Беллі бути присутнім. Потім вони з Зейном подивилися документальний фільм 2008 року "Пологи як бізнес", в якому критично оцінюється медичне втручання і розповідається про успішні домашні пологи.

"Ми обидва подивилися один на одного і подумали, я думаю, це і був заклик", - говорить Джіджі.

Вони поставили надувну ванну з водою в своїй кімнаті, вигнали всіх кішок і коли Зейн запитав, щоб вона хотіла послухати, Джіджі попросила включити для неї запис її улюбленого дитячого фільму "Індіанець в шафі", який вони дивилися в перші години потуг.

"Це те, про що ми ніколи не говорили, але в той момент виявили, що обоє любимо цей фільм", - розповіла модель.

Також вона розповіла, що народжувала без епідуральної анестезії, але з підтримкою близьких, які були в цей момент з нею. "Я знаю, що моя мама, Зейн і Белла пишалися мною, але в певні моменти я бачила, що кожен з них в шоці", - сказала модель.

Дівчинка народилася восени 2020 року, назвали її Хай, можливо скорочено від Хайрія. З арабської ім'я перекладається як "обрана". Няні у малятка немає, а впоратися з усім Джіджі допомагають бабусі і Зейн.

"У вас з'явилася дитина, і ось ви разом лежите в ліжку, дивіться на неї і питаєте себе: "Окей, що тепер?". І ви задаєте всім своїм друзям одні й ті ж питання, і у всіх у них різні відповіді. І тоді ти розумієш, що у кожного своя думка. І ти починаєш робити це по-своєму. І, можливо, ти навіть прислухаєшся до порад інших людей, але, врешті-решт, ти завжди будеш робити це трохи по-іншому. Адже це наш шлях", - каже супермодель.

На знімках, опублікованих у виданні, Джіджі позувала у посипаному квітами капелюсі Harlem's Heaven Hats, боді Saint Laurent від Anthony Vaccarello з пір'ям і сережками Tiffany & Co, вишуканому пальто від Prada, жакеті і сукні від Олександра Маккуїна, образі від Chanel, сандалях на платформі з ланцюжком від Versace і платтям Bottega Veneta. Автором знімків став Ітан Джеймс Грін.

Новини по темі

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН