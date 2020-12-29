Актор зазначив, що 2020 рік був складним.

Відомий актор Джонні Депп опублікував в Instagram пост, в якому розповів про свої очікування від 2021 року.

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"Цей рік (2020 рік, - УНІАН) для багатьох був дуже важким. Сподіваюся, нас чекають кращі часи", - написав актор.

Раніше голлівудські кіностудії розповіли про "внутрішніх демонів" Джонні Деппа. Вони почали йому відмовляти в ролях, хоча сам актор цього терпіти не може. Керівник студії, що співпрацювала з актором, заявив, що "внутрішні демони давно проникли в його професійне життя, зробивши його величезним тягарем для продюсерів".

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Автор: Діана Могилєвич