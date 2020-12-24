Картини з актором як і раніше доступні на Netflix за межами США.

Американський Netflix прибрав зі своєї бібліотеки всі проекти за участю Джонні Деппа.

Читайте такожNetflix виключив Шайю ЛаБафа зі списку претендентів на Оскар після звинувачень у насильствіПро це пише The Geek Buzz.

Хоча офіційної заяви від Netflix не було, всі згадки про Джонні Деппа видалені з американської бібліотеки.

Однак картини з актором як і раніше доступні на Netflix за межами США.

Таке рішення пов'язують зі звинуваченнями Деппа в насильстві проти колишньої дружини.

Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті

Пара одружилася в лютому 2015 року.

Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.

Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення - наклеп. На початку листопада він програв першу справу в Лондонському суді.

Після цього Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії і сказав, що поважає її рішення.

Нещодавно Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався. Зокрема, з Анджеліною Джолі, Кірою Найтлі і Маріон Котійяр.

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Автор: УНІАН