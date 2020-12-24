Американський Netflix прибрав зі своєї бібліотеки всі проекти за участю Джонні Деппа.
Читайте такожNetflix виключив Шайю ЛаБафа зі списку претендентів на Оскар після звинувачень у насильствіПро це пише The Geek Buzz.
Хоча офіційної заяви від Netflix не було, всі згадки про Джонні Деппа видалені з американської бібліотеки.
Однак картини з актором як і раніше доступні на Netflix за межами США.
Таке рішення пов'язують зі звинуваченнями Деппа в насильстві проти колишньої дружини.
Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті
- Пара одружилася в лютому 2015 року.
- Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.
- Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення - наклеп. На початку листопада він програв першу справу в Лондонському суді.
- Після цього Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії і сказав, що поважає її рішення.
Нещодавно Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався. Зокрема, з Анджеліною Джолі, Кірою Найтлі і Маріон Котійяр.
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