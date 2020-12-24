Таке рішення пов'язують зі звинуваченнями Деппа в насильстві проти колишньої дружини / фото Dashing David

Американський Netflix прибрав зі своєї бібліотеки всі проекти за участю Джонні Деппа. 

Читайте такожNetflix виключив Шайю ЛаБафа зі списку претендентів на Оскар після звинувачень у насильствіПро це пише The Geek Buzz.

Хоча офіційної заяви від Netflix не було, всі згадки про Джонні Деппа видалені з американської бібліотеки.

Однак картини з актором як і раніше доступні на Netflix за межами США.

Таке рішення пов'язують зі звинуваченнями Деппа в насильстві проти колишньої дружини.

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Автор: УНІАН