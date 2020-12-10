Ембер Херд та Джонні Депп / фото kino-teatr

Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд заявила, що він зраджував її з багатьма актрисами, з якими знімався. Зокрема, з Анджеліною Джолі, Кірою Найтлі та Маріон Котіяр.

Читайте такожДжонні Деппу не дали оскаржити рішення суду, яке коштувало йому ролі у " Фантастичних звірях"Про це пише Vulture.

Відомо, що на початку наступного року Депп зустрінеться з Херд в ще одному суді, де буде розглянуто її есе для The Washington Post про пережите домашнє насильство.

У позові актор звинуватив екс-дружину в наклепі та зажадав компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів.

Адвокати Херд у відповідь мають намір довести, що всі зради її чоловіка завдали шкоди його психіці.

Анджеліна Джолі та Джонні Депп / кадр з фільму
Кіра Найтлі та Джонні Депп / кадр з фільму
Джонні Депп та Маріон Котіяр / кадр з фільму

Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті

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Автор: УНІАН