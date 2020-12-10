Колишня дружина Джонні Деппа Ембер Херд заявила, що він зраджував її з багатьма актрисами, з якими знімався. Зокрема, з Анджеліною Джолі, Кірою Найтлі та Маріон Котіяр.
Читайте такожДжонні Деппу не дали оскаржити рішення суду, яке коштувало йому ролі у " Фантастичних звірях"Про це пише Vulture.
Відомо, що на початку наступного року Депп зустрінеться з Херд в ще одному суді, де буде розглянуто її есе для The Washington Post про пережите домашнє насильство.
У позові актор звинуватив екс-дружину в наклепі та зажадав компенсацію в розмірі 50 мільйонів доларів.
Адвокати Херд у відповідь мають намір довести, що всі зради її чоловіка завдали шкоди його психіці.
Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті
- Пара одружилася в лютому 2015 року.
- Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.
- Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення – наклеп. На початку листопада він програв першу справу в Лондонському суді.
- Після цього Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі «Фантастичні звірі». Актор погодився на прохання студії та сказав, що поважає її рішення.
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