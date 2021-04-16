Зйомки ведуться в США і Великобританії.

Історія судових розглядів Джонні Деппа і Ембер Херд ляже в основу трьох документальних фільмів.

Читайте такожАмериканський Netflix прибравши з бібліотеки фільми за участю Джонні ДеппаПро це пише popcornnews з посиланням на Daily Mail.

Проектами "Depp vs Heard" займається продюсерська компанія Optomen у співпраці з ITV.

Зйомки ведуться в США і Великобританії з минулого літа.

"Це занадто гучна і сенсаційна історія, щоб не досліджувати її", - розповіло джерело в коментарі виданню.

Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті

Пара одружилася в лютому 2015 року.

Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.

Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення-наклеп. На початку листопада він програв першу справу в Лондонському суді.

Після цього Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії і сказав, що поважає її рішення.

Пізніше Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався.

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Автор: Людмила Жерновська