Депп програв суд / фото ua.depositphotos.com

Історія судових розглядів Джонні Деппа і Ембер Херд ляже в основу трьох документальних фільмів.

Читайте такожАмериканський Netflix прибравши з бібліотеки фільми за участю Джонні ДеппаПро це пише popcornnews з посиланням на Daily Mail.

Проектами "Depp vs Heard" займається продюсерська компанія Optomen у співпраці з ITV.

Зйомки ведуться в США і Великобританії з минулого літа. 

"Це занадто гучна і сенсаційна історія, щоб не досліджувати її", - розповіло джерело в коментарі виданню. 

Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті

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Автор: Людмила Жерновська