Депп програв суд / фото ua.depositphotos.com
Історія судових розглядів Джонні Деппа і Ембер Херд ляже в основу трьох документальних фільмів.
Читайте такожАмериканський Netflix прибравши з бібліотеки фільми за участю Джонні ДеппаПро це пише popcornnews з посиланням на Daily Mail.
Проектами "Depp vs Heard" займається продюсерська компанія Optomen у співпраці з ITV.
Зйомки ведуться в США і Великобританії з минулого літа.
"Це занадто гучна і сенсаційна історія, щоб не досліджувати її", - розповіло джерело в коментарі виданню.
Джонні Депп і Ембер Херд: від любові до ненависті
- Пара одружилася в лютому 2015 року.
- Після 15 місяців шлюбу Ембер Херд подала на розлучення і звинуватила свого чоловіка в систематичному домашньому насильстві.
- Депп через суд намагається довести, що всі її звинувачення-наклеп. На початку листопада він програв першу справу в Лондонському суді.
- Після цього Warner Bros. попросила Деппа відмовитися від ролі темного чарівника у франшизі "Фантастичні тварини". Актор погодився на прохання студії і сказав, що поважає її рішення.
- Пізніше Херд заявила, що він зраджував їй з багатьма актрисами, з якими знімався.
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