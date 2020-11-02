Джонні Депп не зміг довести в суді, що він не бив колишню дружину Ембер Херд.

Джонні Депп програв судову справу проти англійської газети The Sun, де його звинуватили в насильстві проти колишньої дружини. У 2018 році видання заявило, що у них є "незаперечні докази" того, що актор бив колишню дружину Ембер Херд.

Про рішення суду передала газета The New Yor Times. Британський суддя Ендрю Нікол виніс своє рішення 2 листопада. Деппа оголосили програвшим, а його позов про наклеп відхилили.

Американський актор Джонні Депп і актриса Ембер Херд почали зустрічатися в 2011 році. У 2015 році пара одружилася, але вже через рік Ембер зі скандалом подала на розлучення. Вона звинувачувала актора в неодноразових побиттях, погрозах і спалахах гніву.

Депп натомість заявив, що він ніколи не підіймав руку на свою дружину, а також звинуватив колишню в насильстві. Його адвокат представив суду аудіозапис сварки Деппа і Херд, де актриса вдарила його.

Актора підтримали його колишні дівчата Ванесса Параді і Вайнона Райдер. Вони висловили свою впевненість у тому, що Депп не здатний вдарити жінку.

Пізніше Ембер написала статтю для The Washington Post, в якій стверджувала, що актор неодноразово її бив. Така ж заява була в газеті The Sun: видавництво заявило, що має докази насильства Деппа проти колишньої. Через звинувачення актора виключили зі зйомок у наступному фільмі "Піратів Карибського моря".

Актор подав позов на Ембер і на видавництво The Sun, в якому заявив про наклеп на його адресу і потребував моральної компенсації. Слухання проводилося в липні 2020. На слуханні також з'ясувалося, що Ембер під час відносин могла зраджувати Деппу з Ілоном Маском.

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Автор: Катерина Пулатова