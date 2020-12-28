Дівчинці дали дивне, але символічне ім'я.

Голлівудський актор Джош Бролін став батьком вчетверте. У зірки "Месників" і його дружини Кетрін Бойд народилася дівчинка. Це їхня друга спільна дитина.

Читайте також52-річний зірка "Месників" повністю роздягнувся для фотоПершим зворушливим знімком малятка актор поділився у своєму Instagram.

Дівчинка народилася на Різдво, 25 грудня. Її назвали Чепел Грейс Бролін. За словами Броліна, ім'я означає "каплиця".

"Скрізь, де ми подорожували, єдиним місцем, де ми з Кетрін завжди знаходили велике задоволення, були каплиці. Ми не дуже релігійні люди, але віра в Бога наповнила наше життя, а каплиці завжди були притулком... Чепел Грейс для нас є проявом того небесного почуття, яке ми завжди відчували, коли подорожували та схиляли коліна", - пояснив він.

Інші діти Джоша Броліна

Це його четверта дитина. Бролін виховує 32-річного сина Тревора і 26-річну дочку Іден від першої дружини Еліс Едер.

Шлюб з Кетрін Бойд для Броліна став третім. Пара одружилася чотири роки тому, а у 2018 році у закоханих народилася донька Уестлін Рейн.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц