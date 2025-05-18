'Легенда': Джулія Робертс оголосила про гірку втрату (фото)

Померла улюблена собака сім'ї знаменитості, яка жила з ними 19 років.

Голлівудська акторка Джулія Робертс поділилася сумною звісткою: 16 травня 2025 року померла її улюблена собака Міртл.

Про смерть улюбленця Робертс розповіла у своєму Instagram. Вона прожила з родиною зірки 19 років.

"Наша Міртл. Легенда. 2006–2025", - написала Робертс.

Відео дня

Чоловік акторки, оператор Денні Модер, також вшанував пам’ять Міртл: "Втілення вірності і відданості, навіть якщо вона одного разу вкусила піцайола. RIP Міртл".

Історія Міртл

Міртл стала частиною родини Робертс-Модер у 2006 році, між народженням їхніх близнюків Гейзел і Фіннеуса в 2004 році та сина Генрі в 2007 році. Собака була не лише улюбленицею родини, але й з'являлася разом з Робертс у рекламній кампанії Chopard Loves Cinema у 2023 році, пише People.

У грудні 2024 року Джулія Робертс підтримала організацію з порятунку собак Frankie Lola and Friends, співпрацюючи з брендом Be Love Apparel для збору коштів. Вона поділилася фото з шоколадним лабрадором, закликаючи підтримати ініціативу.

Фанати акторки висловили співчуття в коментарях до її публікації, зазначаючи, що Міртл була справжньою легендою та вірним другом.

Вас також можуть зацікавити новини: