Артист показав фотографію з телеведучою Лілією Ребрик.

Український артист Дзідзьо, який вже майже рік не живе разом зі своєю дружиною, співачкою Славією, нещодавно заявив про розлучення.

Після цієї новини артисту приписували кілька романів, але жоден з них він не підтверджував. Цього разу він засвітився в компанії відомої блондинки, телеведучої і актриси Лілії Ребрик.

"З неймовірною красунею", - підписав фото Дзідзьо.

"Які ми гарні", - прокоментувала фото Ребрик.

Відзначимо, що Лілія Ребрик одружена з хореографом Андрієм Диким. Пара виховує двох прекрасних дочок - Діану і Поліну. У своїх соцмережах артисти часто діляться сімейними фотографіями, показують танцювальні відео, а також Лілія періодично ділиться з шанувальниками різними рецептами своїх улюблених страв.

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Автор: Діана Могилєвич