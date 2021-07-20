Український артист Дзідзьо, який вже майже рік не живе разом зі своєю дружиною, співачкою Славією, нещодавно заявив про розлучення.
Після цієї новини артисту приписували кілька романів, але жоден з них він не підтверджував. Цього разу він засвітився в компанії відомої блондинки, телеведучої і актриси Лілії Ребрик.
"З неймовірною красунею", - підписав фото Дзідзьо.
"Які ми гарні", - прокоментувала фото Ребрик.
Відзначимо, що Лілія Ребрик одружена з хореографом Андрієм Диким. Пара виховує двох прекрасних дочок - Діану і Поліну. У своїх соцмережах артисти часто діляться сімейними фотографіями, показують танцювальні відео, а також Лілія періодично ділиться з шанувальниками різними рецептами своїх улюблених страв.
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