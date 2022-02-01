Через смартфон знаменитість почувається пригніченим.

Відомий британський співак Ед Ширан неочікувано зізнався, що вже сім років не користується мобільним телефоном.

Про це виконавець розповів у подкасті The Collector's Edition.

Через користування смартфоном Ширан почувався дуже пригніченим та перебував у поганому настрої. У 2015 році Ед вирішив позбутися від гаджета.

"Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – розповів він.

Зараз співак спілкується тільки електронною поштою. Водночас він наголосив, що не повністю обірвав контакти з людьми, а лише їх обмежив.

"Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук", – додав він.

Завдяки такому рішенню Ед почувається щасливішим і може більше часу приділяти рідним.