Відомий британський співак Ед Ширан неочікувано зізнався, що вже сім років не користується мобільним телефоном.
Про це виконавець розповів у подкасті The Collector's Edition.
Через користування смартфоном Ширан почувався дуже пригніченим та перебував у поганому настрої. У 2015 році Ед вирішив позбутися від гаджета.
"Я позбувся його, і це було схоже на те, ніби завіса щойно піднялася", – розповів він.
Зараз співак спілкується тільки електронною поштою. Водночас він наголосив, що не повністю обірвав контакти з людьми, а лише їх обмежив.
"Кожні кілька днів я відкриваю ноутбук та відповідаю на 10 електронних листів за раз. Щойно я надсилаю їх, закриваю ноутбук", – додав він.
Завдяки такому рішенню Ед почувається щасливішим і може більше часу приділяти рідним.
Читайте такожТрек американського репера допоміг знизити рівень самогубств у СШАЯк повідомляв УНІАН, у грудні 2019 року Ед Ширан, який зняв у новому кліпі дружину, вирішив взяти паузу у творчості.Виконавець заявив, що бере тайм-аут і йде зі сцени. У своєму Instagram артист зізнався, що з 2017 року він працював в режимі нон-стоп.
Ширан дуже втомився за останні роки, тому збирається відпочити і набратися сил для нових звершень. Зокрема, Ед розповів, що планує багато подорожувати, писати і читати книги. Втім, влітку 2021 року він повернувся на сцену.