Аслан Ахмадов захистив Білик від нападок росіян після того, як вона назвала Тарзана лайном.

Колишній чоловік української співачки Ірини Білик - Аслан Ахмадов - поставив на місце російських багатіїв, які намагалися "підколоти" її нібито за виступи в Росії.

Про це розповів російський актор Стас Садальський в Instagram.

Виявляється, що селебріті прийшли на вечірку в Москві, де одна з гостей згадала Ахмадову про вчинок його колишньої дружини на концерті в Майямі, коли вона покликала на сцену маму путіністки Наташі Корольової і публічно сказала, що її зять Тарзан, що підтримує вбивства українців, - лайно.

"Там зустрів старого приятеля, чоловіка і батька дитини української чудової співачки Ірини Білик, ще були люди. Після випитого вони почали щипати Аслана, мовляв, ось Божена Ринська написала в фейсбуці, що ваша дружина щороку їздить в Росію на заробітки і сказала про чоловіка Наташі Корольової – мовляв, він лайно", – написав Садальський.

Аслан не став мовчати і швидко став на захист Білик, з якою виховує сина Табріза від сурогатної матері.

"Одне можу сказати: моя дружина 10 років як не була в Росії, а ваша Божена Ринська – підла і дешева, прости, Господи", – процитував Садальський колишнього чоловіка Ірини Білик.

Нагадаємо, раніше Ірина Білик покликала на сцену маму одіозної Корольової і назвала її зятя-путініста "лайном".

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