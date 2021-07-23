Герцогиня приділяє велику увагу сніданку. Він неодмінно повинен бути поживним і багатим корисними речовинами.

Колишній дієтолог герцогині Кембриджської і дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон Дженніфер Хенуей розкрила таємницю її стрункості.

Світ знає Міддлтон як ікону стилю і людину, яка ретельно стежить за зовнішністю. Незважаючи на щільний графік, герцогиня Кембриджська завжди виглядає добре.

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Довгий час залишалося загадкою, як їй, мамі трьох дітей, вдається тримати себе у формі. Днями Хенеуей вирішила розкрити її. Виявилося, що в основі всього лежить правильне харчування Кейт Міддлтон. Дієтолог підкреслила, що жінкам просто необхідно приділяти харчуванню підвищену увагу і порадила приймати колаген для сяйва шкіри як у герцогині, повідомляє popcornnews з посиланням на Hello.

Крім того, дієтолог назвала запорукою успіху і активні заняття спортом. Також герцогиня приділяє велику увагу сніданку. Він неодмінно повинен бути поживним і багатим корисними речовинами. Свій день Кейт Міддлтон починає з особливого коктейлю з різних видів салату з матчею, водоростями і чорницею.

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Автор: Іван Бойко