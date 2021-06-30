Співачка показала фото / instagram.com/slavia_official
Українська співачка Славія після скандального розставання з Дзідзьо, здається, довго не мучилася.
Дівчина опублікувала в інста-сторіз фотографію з іншим чоловіком, який вирішив не повертатися обличчям до камери.
Славія стояла за чоловіком і мило посміхалася. Такий знімок вона супроводила лаконічним підписом: "Рідна душа". Також зірка поставила сердечко.
Нагадаємо, Славія і Дзідзьо вже тривалий час разом не живуть. За словами дівчини, про розлучення з артистом вона дізналася зі ЗМІ. Також варто відзначити, що пара була разом аж 20 років.
Співачка показала фото / instagram.com/slavia_official
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