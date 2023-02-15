Його дружина показала вже кругленький животик.

Відомий музикант Марк Ентоні і його молода дружина, парагвайська модель Надя Феррейра чекають на народження малюка. Ще зовсім недавно вони зіграли весілля в Майамі, а вже сьогодні поділилися цією радісною новиною.

Вони опублікували фото в своїх соцмережах, де Надя лежить на ліжку з уже кругленьким животиком, а Марк ніжно торкається його.

"Найкращий подарунок на День святого Валентина! Дякую тобі, Боже, за це велике благословення в нашому житті", - йдеться в описі під фото.

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Варто відзначити, що для моделі це буде первісток, а ось у Ентоні вже є четверо дітей. Двох з них йому народила Дженніфер Лопес, а ще двох - Даянара Торрес.

Особисте життя Марка Ентоні

Раніше Марк Ентоні був одружений на Джей Ло. У шлюбі у них народилися двійнята. Це була одна з найміцніших пар у Голлівуді, тому новина про їхній розпад сколихнула всіх шанувальників.

Також Ентоні з 2000 року був одружений з колишньою "Міс Всесвіт" Даянарі Торрес. Це був хиткий шлюб, і вони розлучилися влітку 2002 року. Але незабаром вони знову зійшлися і підтвердили свої шлюбні обітниці на прекрасній та вражаючій церемонії в Пуерто-Рико в грудні 2002 року. Але в жовтні 2003 року пара все ж остаточно розлучилася.

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