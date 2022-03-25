До 24 лютого телеведуча активно поширювала фейки про Збройні сили України.

Ведуча Сніжана Єгорова, яка останні вісім років підтримувала агресію Путіна проти України, після початку повномасштабної війни з Росією отримала разом з дітьми статус біженця у Туреччині.

Про це вона повідомила у Instagram.

Раніше у Єгорової виникли труднощі з оформленням документів у Туреччині, оскільки дипломати з’ясували проросійську позицію жінки.

Після того ведуча відхрестилась від підтримки Путіна, попросивши вибачення у громадськості за свої образи.

Сьогодні Єгорова опублікувала в соцмережі світлину з українського консульства в Анталії, заявивши, що разом з дітьми отримала статус біженця.

"Віднині ми під захистом закону", - написала Єгорова.

До 24 лютого телеведуча активно поширювала фейки про Збройні сили України, висміювала україномовних громадян і публічно висловлювала свою підтримку діям Путіна.

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