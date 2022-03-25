Ведуча Сніжана Єгорова, яка останні вісім років підтримувала агресію Путіна проти України, після початку повномасштабної війни з Росією отримала разом з дітьми статус біженця у Туреччині.
Про це вона повідомила у Instagram.
Раніше у Єгорової виникли труднощі з оформленням документів у Туреччині, оскільки дипломати з’ясували проросійську позицію жінки.
Після того ведуча відхрестилась від підтримки Путіна, попросивши вибачення у громадськості за свої образи.
Сьогодні Єгорова опублікувала в соцмережі світлину з українського консульства в Анталії, заявивши, що разом з дітьми отримала статус біженця.
"Віднині ми під захистом закону", - написала Єгорова.
До 24 лютого телеведуча активно поширювала фейки про Збройні сили України, висміювала україномовних громадян і публічно висловлювала свою підтримку діям Путіна.