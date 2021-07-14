Емма Бантон вийшла заміж за Джейда Джонса.

Екс-солістка жіночої групи Spice Girls Емма Бантон вийшла заміж за свого коханого, співака Джейда Джонса.

Вони все ж вирішили узаконити свої стосунки через 23 роки після знайомства. На церемонії Емма з'явилася в білій міні-сукні і вінком замість фати. А Джейд надів піджак від всесвітньо відомого бренду Gucci, бежеві штани і капелюх.

"Містер і Місіс Джонс!"- підписала фото Емма.

Особисте життя Емми Бантон: що відомо

У 1997 році Бантон перебувала у відносинах з британським співаком Лі Бреннаном. У тому ж році вона була короткочасно пов'язана з американським актором Леонардо Ді Капріо. У 1998 році вона почала зустрічатися з британським співаком Джейдом Джонсом, але вони розлучилися в травні 1999 року.

З вересня 1999 по вересень 2000 року Бантон перебувала у відносинах з англійським футболістом, Ріо Фердинандом, з яким її познайомили Девід Бекхем і Вікторія Бекхем. У листопаді 2000 року вона повернулася до Джона, але вони розлучилися вдруге в березні 2002 року, коли Бантон вирішив знову працювати з Саймоном Фуллером - Джонс був проти цього рішення. У 2003 році вона була ненадовго пов'язана з американським співаком Джастіном Тімберлейком. У 2004 році вона повернулася до Джонса.

26 січня 2007 року Бантон оголосила про свою вагітність. Син Лі Джонс народився 10 серпня 2007 року. 6 травня 2011 року народився син Тейт Лі Джонс. Пара заручилася 21 січня 2011 року, але тоді Емма говорила, що весілля - це не підтвердження відносин.

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Автор: Діана Могилєвич