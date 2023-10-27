Дівчина досі не може пробачити свого брата.

Зараз Лєра Мандзюк - успішний комік, який збирає великі зали на свої стендап-шоу, проте росла вона в бідній родині в маленькому селі. Дівчина з болем згадує своє дитинство, бо неодноразово ставала жертвою фізичного насильства.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній вона розповіла, як старший брат часто піднімав на неї руку. А мама, замість того, щоб захистити її, заохочувала поведінку свого сина і навіть сама маніпулювала його силою.

Як зізналася Мандзюк, її старші брати і сестри також страждали від побоїв, а мама отримувала від чоловіка, який випивав. За словами Лєри, проблема в тому, що вони жили в середовищі, де немає психологічного розвитку, тому все склалося так, як склалося.

Довгий час дівчина не афішувала подробиці свого дитинства, проте в одному з шоу все ж заговорила про побої. На це дуже гнівно відреагував її брат і навіть почав їй погрожувати.

"Якщо ти ще раз скажеш, що тебе били, я приїду додому, і ти отримаєш п*зди. Значить, ми тебе мало били", - процитувала брата Мандзюк.

Вона каже, що поки не може його пробачити за те, як він з нею поводився. Однак буде намагатися.

Чим відома Лєра Мандзюк

Лєра Мандзюк народилася в місті Ньїредьгаза (Угорщина), коли мати була вагітною на заробітках. Є молодшою дитиною в багатодітній родині. Батько Мандзюк залишив сім'ю, нібито виїхавши на заробітки.

Лєра двічі перемогла в шоу "Розсміши коміка", брала участь в якості гостя в проекті "Жіночий квартал". Активно бере участь у змаганнях Stand up Battle.

Також вона виступає з сольними стенд-ап турами в Україні та ЄС, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступає з благодійними концертами, в тому числі і перед бійцями ЗСУ.

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