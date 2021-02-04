Співачка показала нове фото.

Популярна співачка Міша Романова опублікувала в Instagram новий знімок.

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На фото зірка позує біля дверей ліфта в подовженому шкіряному пальто червоного кольору. Доповнила вона такий образ босоніжками на високих підборах, а також прикрасила шию золотими масивними ланцюгами.

Одну ніжку Романова виставила трохи вперед. Завдяки цьому можна розглянути її стрункі ноги, та й в цілому точену фігуру. Також у Міші красива талія, яку вона підкреслила за допомогою пояса.

"Міша, ви шикарна!!! Але з кожним разом ваші образи стають все більше і більше схожі на Лободу", "На Лободу дуже схожа", "Яка Лобода", - написали шанувальники.

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Автор: Діана Могилєвич