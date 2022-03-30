Шеф-кухар, який понад 12 років живе в Україні, висловився про цю націю.

Ектор Хіменес-Браво, який переїхав в Україну з Колумбії понад 12 років тому, розповів про найстрашнішу зброю українців на війні з Росією.

Про це він зробив окремий пост у своєму Instagram-блозі.

"Найстрашніша зброя України. Зі слів українського молодого воїна ЗСУ. Відразу спойлер: не біологічна (яку вигадало російське ТБ). Так що ж це? Зазвичай в армії служать молоді хлопці. Вони воюють з драйвом, адреналіном, частково артистично. Для них це емоції на все життя. Вони горять і рвуть. Але найстрашніша зброя України, це "український дядько". Йому від 45 років. Він воює без азарту. Спокійно. Холоднокровно. Він просто робить свою роботу. Вона повинна бути зроблена добре. Це той самий господар і глава сім'ї, який вчора рубав дрова, був за кермом фури, стояв біля верстата, керував бригадою, був лісником, мав бізнес, був поліцейським.. і тд", - написав іменитий шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво уточнив, що саме такий психологічний портрет українського військового повинен лякати окупантів найбільше, адже такі люди холоднокровно виконують свої завдання і йдуть до мети.

"Закінчує операцію, приходить в опорний пункт, ставить зброю, наливає чай, їсть і говорить про життєві справи, які його чекають в мирний час після перемоги. Саме "українського дядька" розбудили росіяни. А їх зараз багато. А це означає, що фашистам Піз*єц", - написав Хіменес-Браво.

Нагадаємо, раніше 50-річний Хіменес-Браво показав рідкісне фото зі своєю молодою коханою, яку він довгий час приховував від громадськості.

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