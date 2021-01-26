Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Відома актриса Елізабет Херлі поділилася в Instagram пікантним знімком.
На фото вона позує на снігу в білих трусиках і довгій шубі, яку одягла на голе тіло. При цьому вона не застебнула ґудзики. В результаті видно її груди. Шанувальникам дуже сподобалося фото. Вони відзначили, що Елізабет молодо виглядає в свої 55 років.
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Актриса показала фото / instagram.com/elizabethhurley1
Хто така Елізабет Херлі:
- У кіно Херлі дебютувала у фільмі Брюса Бересфорда "Арія"
- Голлівудським дебютом Херлі став фільм "Пасажир 57"
- У 1994 році Елізабет разом з Х'ю Грантом заснувала кінокомпанію Simian Films
- У 2015 році Херлі виконує головну роль в мильній опері "Члени королівської сім'ї"
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