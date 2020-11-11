Модель оголилася і показала вагітний животик.

Відома модель Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram нову фотографію.

Читайте такожПугачова налякала своїм обличчям на свіжому фото

На знімку вона позує в роздільному купальнику оранжевого кольору з блакитними вкрапленнями. Таким чином вона підкреслила свій вагітний животик.

Нагадаємо, що нещодавно Емілі Ратаковскі і її чоловік Себастьян Бір-Макклард оголосили про те, що чекають на дитину. Поки вони вирішили не повідомляти стать малюка. За їхніми словами, стать малюка всі дізнаються тільки тоді, коли йому виповниться 18 років. Через те, що не геніталії повинні визначати стать людини.

Хто така Емілі Ратаковскі:

Ратаковскі народилася 7 червня 1991 року в лондонському районі Вестмінстер

У 14 років Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models

Після укладення контракту з Ford Models Емілі Ратаковскі працювала з брендами одягу Forever 21 і Nordstrom, але стала відомою як модель після зйомки декількох фотосесій з фотографом Тоні Дюраном

23 лютого 2018 року, після декількох тижнів відносин, Ратаковскі вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Бір-Маккларда

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич