Актриса хоче більше часу проводити зі своєю коханою людиною.

Британська актриса Емма Уотсон вирішила зробити паузу в зйомках в кіно, щоб більше часу проводити зі своїм коханим Лео Олександром Робінтоном.

Читайте такожАнджеліна Джолі розбурхала шанувальників глибоким декольте

Про це повідомляє Daily Mail.

Джерело видання розповіло про те, що пара разом вже півтора року. За його словами, Емма починає думати про сім'ю. Ймовірно, закохані планують зіграти весілля, а можливо і народити дитину.

До слова, взимку пара провела кілька тижнів на Ібіці, а зараз проживає в Лос-Анджелесі.

Хто така Емма Уотсон:

Емма отримала широку популярність завдяки ролі Герміони Грейнджер у фільмах про Гаррі Поттера, в яких знімалася разом з Деніелом Редкліффом і Рупертом Грінтом

Участь у цьому проекті принесла актрисі безліч нагород, а також понад 10 млн фунтів стерлінгів

У 2009 році Емма Уотсон була занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш високооплачувана актриса десятиліття

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН