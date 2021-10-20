Майлі Сайрус епатувала занадто відвертим фотосетом / фото журнал @ mileycyrus

Американська актриса і співачка Майлі Сайрус (справжнє ім'я - Дестіні Хоуп Сайрус, — УНІАН), яка любить епатувати публіку, знялася в провокаційній фотосесії. Знаменитість позувала перед камерою відомого фотографа Бріанни Капоззі.

Відверті знімки з'явилися на обкладинці журналу Interview.

28-річна артистка вирішила провести зйомку біля власної ферми в місті Нешвілл. Майлі Сайру на першому фото була майже без макіяжу, далі пішла добірка сміливих кадрів, на яких вона показує свої сідниці, ноги та груди.

Майлі Сайрус епатувала занадто відвертим фотосетом / фото журнал Interview
Майлі Сайрус епатувала занадто відвертим фотосетом / фото журнал Interview
Майлі Сайрус епатувала занадто відвертим фотосетом / фото журнал Interview
Майлі Сайрус епатувала занадто відвертим фотосетом / фото журнал Interview

Майлі Сайрус: творчість і особисте життя

Читайте такожПомер зірка радянського фільму "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"Актрису називають PR-принцесою американського шоу-бізнесу. Майлі Рей Сайрус народилася в листопаді 1992 року. Дівчинка росла у творчій родині: її батько - виконавець пісень у стилі кантрі Біллі Рей Сайрус, а мати — продюсер і актриса тіш Сайрус. 

У 2006 році вона отримала головну роль в серіалі "Ханна Монтана". Саме тоді вона стала воістину кумиром підлітків. Далі послідувала низка зйомок у фільмах і запис треків.

В інтерв'ю журналу Elle дівчина зазначила, що є пансексуалом. Для неї не мають значення стать і гендерна самоідентифікація людини. У неї були стосунки, як з чоловіками, так і з дівчатами.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук