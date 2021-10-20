Артистці в черговий раз порадувала чоловічу аудиторію.

Американська актриса і співачка Майлі Сайрус (справжнє ім'я - Дестіні Хоуп Сайрус, — УНІАН), яка любить епатувати публіку, знялася в провокаційній фотосесії. Знаменитість позувала перед камерою відомого фотографа Бріанни Капоззі.

Відверті знімки з'явилися на обкладинці журналу Interview.

28-річна артистка вирішила провести зйомку біля власної ферми в місті Нешвілл. Майлі Сайру на першому фото була майже без макіяжу, далі пішла добірка сміливих кадрів, на яких вона показує свої сідниці, ноги та груди.

Майлі Сайрус: творчість і особисте життя

Читайте такожПомер зірка радянського фільму "Шерлок Холмс і доктор Ватсон"Актрису називають PR-принцесою американського шоу-бізнесу. Майлі Рей Сайрус народилася в листопаді 1992 року. Дівчинка росла у творчій родині: її батько - виконавець пісень у стилі кантрі Біллі Рей Сайрус, а мати — продюсер і актриса тіш Сайрус.

У 2006 році вона отримала головну роль в серіалі "Ханна Монтана". Саме тоді вона стала воістину кумиром підлітків. Далі послідувала низка зйомок у фільмах і запис треків.

В інтерв'ю журналу Elle дівчина зазначила, що є пансексуалом. Для неї не мають значення стать і гендерна самоідентифікація людини. У неї були стосунки, як з чоловіками, так і з дівчатами.

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Автор: Каролина Гайдук