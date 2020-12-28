Еріка Герцег часто радує шанувальників такими знімками.

Популярна співачка Еріка Герцег опублікувала в Instagram фото, на якому постала в спокусливому образі.

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На фото зірка лежить на підлозі в червоному махровому пальто, а поруч з нею красується корона. Цікаво, що Еріка нанесла яскравий макіяж з червоною помадою. В руці вона тримала ланцюги, які піднесла до рота. Також яскравим акцентом став масивний плетений браслет на руці Герцег.

"Вау", "Як завжди чудово", "Розкішна королева", "Любимка", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич