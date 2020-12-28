Герцег показала спокусливе фото / instagram.com/erikaherceg
Популярна співачка Еріка Герцег опублікувала в Instagram фото, на якому постала в спокусливому образі.
Читайте такожТіна Кароль повністю роздяглася (відео)
На фото зірка лежить на підлозі в червоному махровому пальто, а поруч з нею красується корона. Цікаво, що Еріка нанесла яскравий макіяж з червоною помадою. В руці вона тримала ланцюги, які піднесла до рота. Також яскравим акцентом став масивний плетений браслет на руці Герцег.
"Вау", "Як завжди чудово", "Розкішна королева", "Любимка", - написали фанати.
Герцег показала спокусливе фото / instagram.com/erikaherceg
Інші новини УНІАН:
- Зірка еротичного фільму "365 днів" показав сталевий прес
- Леся Нікітюк блиснула грудьми в сексі-сукні
- Депутат з Миколаєва пройшла у фінал "Місіс Україна"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram