Через це її вигнали з вистави.

Анна Казючиц - популярна російська актриса, яка знялася, в тому числі, в багатьох українських серіалах. З початку повномасштабного російського вторгнення вона публічно не робила жодних заяв, проте її колеги розповіли, як вона насправді ставиться до геноциду українців.

У коментарі росЗМІ вони сказали, що незабаром Казючиц може втратити роботу на телебаченні через засудження великої війни. За їхніми словами, її вже вигнали з вистави, незабаром її позбавлять роботи на ТБ в програмі "ДНК".

Крім того, її колеги по виставі поділилися, що Казючиц всіляко критикувала вторгнення в Україну і використовувала антивоєнні гасла. Через це вона часто сварилася з путіністами.

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"Антиросійську позицію патріотично налаштовані колеги не вітали, раз у раз спалахувала лайка. Та й постійно слухати всякі гасла і міркування команді вистави було елементарно неприємно", – прокоментував один зі свідків таких конфліктів.

Зазначимо, що раніше Україну підтримали Марія Машкова, Яна Троянова, Лія Ахеджакова та інші російські знаменитості. Більшість із них виїхали з країни-агресора та засудили злочинний режим Кремля.

Чим відома Анна Казючиц

Анна Казючиц знімалася в таких серіалах як "Приречена стати зіркою", "Катино щастя", "Криве дзеркало душі", "Посмішка пересмішника", "Ціна минулого", "Лабіринт ілюзій" та інших.

З 14 грудня 2020 року - ведуча ток-шоу "ДНК" на НТВ замість загиблого в авіакатастрофі Олександра Колтового.

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