Фагот повністю роздягнувся / instagram.com/fahot
Український артист Фагот, якого звуть Олег Михайлюта, опублікував в Instagram пікантний знімок.
На фото він позує абсолютно голим. При цьому він повернувся спиною до камери. Судячи з місця, Олег парився в лазні.
"За вікном так посидь", "Срамота", "Не гігієнічно", - написали шанувальники.
Фагот повністю роздягнувся / instagram.com/fahot
Чим відомий Фагот:
- Фагот - вокаліст гурту ТНМК
- Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: на краю світу"
- Займався музичним оформленням легендарного тележурналу "Каламбур"
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