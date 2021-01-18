Фагот показав пікантний кадр.

Український артист Фагот, якого звуть Олег Михайлюта, опублікував в Instagram пікантний знімок.

На фото він позує абсолютно голим. При цьому він повернувся спиною до камери. Судячи з місця, Олег парився в лазні.

"За вікном так посидь", "Срамота", "Не гігієнічно", - написали шанувальники.

Чим відомий Фагот:

Фагот - вокаліст гурту ТНМК

Крім музичної діяльності, озвучував Джонні Деппа в українському дубляжі фільмів "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" і "Пірати Карибського моря: на краю світу"

Займався музичним оформленням легендарного тележурналу "Каламбур"

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Автор: Діана Могилєвич