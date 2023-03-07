Він досі перебуває в лікарні.

Російський фігурист Роман Костомаров все ніяк не може оговтатися після купання в ополонці. Він вже тривалий час перебуває в лікарні, але краще йому не стає.

Як повідомляє телеграм-канал "Mash", у нього прогресує сепсис. Лікарі не можуть зупинити зараження, тканини рук і ніг продовжують відмирати, а повноцінно в свідомість він поки не прийшов.

"Фігурист все ще в реанімації під постійним наглядом лікарів. Фахівці вважають, що потрібно різати ще вище, щоб зупинити зараження", - повідомляють росЗМІ.

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Відзначається, що Костомаров поки може тільки відкривати рот і моргати. Однак повноцінно спілкуватися у нього поки не виходить.

Хвороба Романа Костомарова

Після купання в ополонці фігурист потрапив до лікарні. У нього діагностували набряк правої лобової частки мозку, двосторонній отит, гідроторакс (надлишкова рідина в легенях) і сепсис. Лікарі ухвалили рішення ампутувати йому стопи і кисті рук.

Пізніше стало відомо, що він повністю осліп на одне око.

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