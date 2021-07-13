Дорн засвітився на кінофестивалі з російськими зірками.

Зараз в Каннах проходить масштабний кінофестиваль, на який приходять не тільки зарубіжні, а й вітчизняні зірки.

Так, серед них засвітився і український співак Іван Дорн, який часто їздить до Росії. Варто відзначити, що Дорн знявся у фільмі російського режисера Кирила Серебреннікова "Петрови в грипі". Разом з ним головні ролі зіграли Чулпан Хаматова, Юлія Пересільд, Юрій Борисов, Юрій Колокольников. Дану роботу вони і представляють на Каннському кінофестивалі.

"Фільм розірвав - це успіх! А мої колеги - справжні майстри", - написав Дорн в Instagram.

Крім того, на червоній доріжці в Каннах Іван з'явився в бежевому костюмі-двійці і чорній сорочці. Також він доповнив свій образ черевиками з роздвоєним носком.

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Ставлення Івана Дорна до України:

Зі слів самого Івана Дорна, в 2015 році, в ході збройного конфлікту на сході України, він через свого друга Сергія Притулу виділяв гроші волонтерам для допомоги медикаментами українським військовим на Донбасі. За твердженням самого Притули, яке він зробив на своїй сторінці в мережі Facebook, пожертвування Дорна, які він робив виключно з гонорарів, отриманих в Росії, йшли на покупку спорядження і техніки для українських військових.

Сам виконавець на своїх концертах виступає за єдність народів і абстрагується від політичних ігор. Наприкінці травня 2017 року запланований на 9 червня концерт Івана Дорна в Одесі був скасований через погрози з боку радикалів. Сам співак заявив, що він продовжить виступати на території України, оскільки в країні є люди, які люблять його творчість.

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Автор: Діана Могилєвич