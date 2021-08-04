Ріанна стала найбагатшою співачкою в світі.

Барбадоська співачка Ріанна стала найбагатшою артисткою в світі. Її статки прирівнюють до 1,7 мільярдів доларів.

Більшу частину доходу співачка отримує від власної косметичної компанії Fenty Beauty (1,4 млрд дол). При цьому цей бренд косметики, частиною акцій якого володіє французький виробник предметів розкоші LVMH, є провідним у світі краси. Також у Ріанни є частка в бренді спідньої білизни Savage x Fenty.

"Навіть якщо вам не подобається її музика, неможливо заперечувати, що Ріанна створила справжні тренди в сфері моди і краси", - сказала співзасновник консалтингової компанії Bluestock Advisors Шеннон Койн, яка була у складі експертів з підрахунку статків співачки.

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Автор: Діана Могилєвич