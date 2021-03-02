Гадот повідомила про вагітність \ instagram.com/gal_gadot

Зіркова актриса Галь Гадот повідомила про свою вагітність, опублікувавши сімейну фотографію на сторінці в Instagram. На знімку вона, дві її дочки Альма і Майя, а також чоловік Ярон Версано ніжно обіймали живіт.

Читайте такожГаль Гадот стане головною героїнею у шпігунському фільмі "Серце з каменю""Ми знову чекаємо дитину", - написала в публікації Галь.

Свій секрет Галь розкрила 1 березня, після церемонії вручення премії "Золотий глобус", на якій вона з'явилася в широкому білосніжному міні від Givenchy, передає ТСН.

Акторка оголосила про третю вагітність \ фото instagram.com/gal_gadot

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Автор: УНІАН