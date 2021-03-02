Гадот повідомила про вагітність \ instagram.com/gal_gadot
Зіркова актриса Галь Гадот повідомила про свою вагітність, опублікувавши сімейну фотографію на сторінці в Instagram. На знімку вона, дві її дочки Альма і Майя, а також чоловік Ярон Версано ніжно обіймали живіт.
Читайте такожГаль Гадот стане головною героїнею у шпігунському фільмі "Серце з каменю""Ми знову чекаємо дитину", - написала в публікації Галь.
Свій секрет Галь розкрила 1 березня, після церемонії вручення премії "Золотий глобус", на якій вона з'явилася в широкому білосніжному міні від Givenchy, передає ТСН.
Акторка оголосила про третю вагітність \ фото instagram.com/gal_gadot
Новини по темі
- "Чудо-жінка" відмовилася вести "Євробачення-2019" в Єрусалимі
- Warner Bros. запустила виробництво" Чудо-жінки 3 " з Галь Гадот
- Дюна, матриця 4 і Чорна Вдова-найбільш очікувані фільми 2021 року
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram