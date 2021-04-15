Артистці сьогодні виповнилося 72 роки.

У четвер, 15 квітня, святкує свій день народження Алла Пугачова. Співачці виповнилося 72 роки.

Читайте такожПугачовій-72 роки: як Примадонна шокувала й підкорювала публіку (фото, відео)З цим святом Примадонну привітала її сім'я - 44-річний чоловік Максим Галкін і діти Ліза і Гаррі. Відповідне відео опубліковано в Instagram чоловіка Алли Борисівни.

Так, діти прочитали зірковій мамі вірші, подарували квіти й саморобні листівки.

"Алло. З днем народження, кохана!", - підписав ролик Галкін.

"Головне бажання - щоб запанував мир на землі", - сказала артистка, задуваючи свічки на святковому торті.

Приймала привітання Пугачова в легкій квітковій сукні під пояс, з розпатланим волоссям і зовсім без макіяжу.

Стосунки Пугачової та Галкіна: що відомо

У 2008 році пара почала виходити у світ разом, тим самим підтвердивши чутки про роман.

Свої стосунки Алла Пугачова і Максим Галкін офіційно оформили у 2011 році.

У 2013 році у подружжя з'явилися діти - Ліза і Гаррі. Виносила їх сурогатна мати, біологічні батьки двійнят - Алла і Максим.

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Автор: Ольга Робейко