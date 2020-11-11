Руперт Грінт виховує дочку / фото Руперт Грінт, Instagram
Зірка "Гаррі Поттера" Руперт Грінт, який виконав роль кращого друга головного героя, нарешті зареєструвався в Instagram.
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"Привіт, Instagram! Я запізнився всього на 10 років, але ось я тут", - написав Грінт.
Відзначимо, що актор у своєму першому пості опублікував фото з маленькою донькою.
"Я тут, щоб представити вам Венсдей Джі Грінт", - підписав фото молодий татусь.
Руперт Грінт став татом: що відомо
- Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі, і його 28-річна кохана акторка Джорджія Грум вперше стали батьками навесні цього року.
- У зіркових батьків народилася дівчинка.
- Деніел Редкліфф прокоментував народження дочки у Руперта Грінта і назвав цю подію «дуже дивною».
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