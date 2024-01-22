Фото інстаграм Ксенії Мішиної

Українську акторку Ксенію Мішину, яка зараз відпочиває з сином Платоном на Балі, захейтили в мережі. Справа в тому, що жінка опублікувала відео, де вона купається у воді біля водоспаду та насолоджується відпочинком. Акторка підписала цей ролик так:

"Життя - дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть".

Скріншот відео Ксенії Мішиної

Деякі підписники почали писати компліменти та бажали гарного відпочинку. Проте інші користувачі не підтримали роздуми акторки. Вони відверто засудили її контент з відпочинку. 

Відео дня

"От живе людина і ні про що не думає, що війна, що біженці, в кожному місті стало звичним бачити військових без ніг на протезах, з милицями. Люди живуть в сараях, бо нема домівки, а вона виставляє такі відео, невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно дивитися", - написала підписниця.

Скріншот коментарів 

"Навіщо ви дратуєте народ? Ну, маєте можливість відпочивати - відпочивайте. Маєте можливість забезпечити собі такий відпочинок - будь ласка. Але навіщо це демонструвати на загал?" - прокоментувала інша підписниця. 

Деякі запитували Ксенію про донати та допомогу армії, проте жінка у дискусію не вступала та не коментувала хейт. 

Скріншот коментарів 

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина відпочивала в Таїланді. Жінка викладала фото в купальнику, які активно коментували підписники. Тоді Ксенію закидали компліментами та відмітили її струнке та підтягнуте тіло. 

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