Акторка не відповіла на негативні коментарі.

Українську акторку Ксенію Мішину, яка зараз відпочиває з сином Платоном на Балі, захейтили в мережі. Справа в тому, що жінка опублікувала відео, де вона купається у воді біля водоспаду та насолоджується відпочинком. Акторка підписала цей ролик так:

"Життя - дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть".

Деякі підписники почали писати компліменти та бажали гарного відпочинку. Проте інші користувачі не підтримали роздуми акторки. Вони відверто засудили її контент з відпочинку.

Відео дня

"От живе людина і ні про що не думає, що війна, що біженці, в кожному місті стало звичним бачити військових без ніг на протезах, з милицями. Люди живуть в сараях, бо нема домівки, а вона виставляє такі відео, невже не розуміє, як вона дратує людей. Гидко, соромно дивитися", - написала підписниця.

"Навіщо ви дратуєте народ? Ну, маєте можливість відпочивати - відпочивайте. Маєте можливість забезпечити собі такий відпочинок - будь ласка. Але навіщо це демонструвати на загал?" - прокоментувала інша підписниця.

Деякі запитували Ксенію про донати та допомогу армії, проте жінка у дискусію не вступала та не коментувала хейт.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина відпочивала в Таїланді. Жінка викладала фото в купальнику, які активно коментували підписники. Тоді Ксенію закидали компліментами та відмітили її струнке та підтягнуте тіло.

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