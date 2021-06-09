Тепер Моргенштерн не самий прослуховуваний артист.

Українська група Go_A стала лідером з прослуховувань на музичному сервісі Spotify, хоча раніше найчастіше слухали російського репера Моргенштерна.

Ще в ніч на 9 червня пісню "Шум" групи Go_A прослухали 2 950 818 користувачів сервісу. При цьому у популярного і не менш скандального Моргенштерна - 2 796 241 прослуховувань.

Відзначимо, група Go_A стала популярною не тільки в Україні, а й у всьому світі після свого виступу на головному пісенному конкурсі Євробачення 2021. Вони зайняли всього п'яте місце, але були лідерами серед глядацьких симпатій.

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Автор: Діана Могилєвич