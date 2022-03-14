Актриса підтримала Україну, в яку 24 лютого вторглася РФ.

Голлівудська актриса Ребел Вілсон зі сцени премії BAFTA показала середній палець президенту РФ Володимиру Путіну і висловилася на підтримку України.

Такий вчинок Вілсон викликав шквал емоцій у шанувальників і глядачів. Зал аплодував актрисі, а пізніше в соцмережах її подякували за такий сміливий вчинок.

Крім того, підтримав Україну і голова премії Крішненду Маджумдар. Він висловив слова жалю про те, що російська армія вбиває народ України.

"Ми солідарні з нашими колегами з Української кіноакадемії і сподіваємося на швидке відновлення миру. Ми дуже вдячні журналістам, які висвітлюють події в Україні. Наші думки разом з народом України", – звернувся до українців Маджумдар.

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