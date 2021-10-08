Королева Бейонсе продемонструвала ідеальний образ.

У середу, 6-го жовтня, Бейонсе відвідала прем'єру фільму "Тим болючіше падати", яка відбулася в рамках Лондонського кінофестивалю. Поп-діва рідко відвідує світські раути, тому її вихід багато журналістів запам'ятають надовго.

Бейонсе в цей раз виглядала просто карколомно: на ній було силуетне плаття в підлогу чорного кольору. Її фігура - пісочний годинник - виглядала в цьому вбранні просто бездоганно. Ефектний аутфіт був доповнений стильним клатчем і сонцезахисними окулярами. Королева Бей красиво уклала волосся і зробила гарний макіяж.

Окрім того, 40-річна співачка у своєму мікроблозі опублікувала спільне фото з чоловіком Jay-Z (справжнє ім'я - Шон Корі Картер). Чоловік постав у шикарному костюмі. Закохана пара виглядала абсолютно щасливою. Вдома їх чекають троє дітей.

Читайте також"Рота закрий": співачка Jerry Heil втратила голосНагадаємо, в будинку американської співачки Бейонсе і її чоловіка Jay-Z, вартість якого досягає 2,4 мільйона доларів, сталася пожежа.

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Автор: Каролина Гайдук