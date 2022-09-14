Метою є забезпечити залізними пташками цілу бригаду на передовій.

Вже 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ покажуть продовження 12 сезону наймасштабнішого музичного проекту "Голос країни". Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України показ шоу був перерваний.

За ініціативи народного тренера "Голосу країни" та мецената Андрія Мацоли улюблений проект мільйонів українців повертається задля того, щоб нагадати про силу, волю й талант українського народу та піснею підтримати моральний дух усіх глядачів та наших воїнів. У проекті буде присутня й потужна благодійна складова, націлена на підтримку українських захисників.

"Сьогодні всі ми маємо одну мету, одну мрію - це наша спільна перемога, і повернення "Голосу країни" - нова можливість надихнути українців та допомогти нашим воїнам", - говорить народний тренер Андрій Мацола.

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"Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Такі залізні пташки допоможуть нашим воїнам бути ще більш ефективними, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати дії для звільнення України.

Відсьогодні кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ.

Усі деталі за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA - https://dobro.ua/project/goloskrainy

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення росії на територію України трансляція "Голосу країни-12" перервалась на 5 епізоді сліпих прослуховувань. З 2 жовтня на глядачів очікує продовження проєкту, у якому завершать показ "Сліпих прослуховувань" та покажуть наступні етапи. Яких змін зазнає 12 сезон вокального проекту на наступних етапах - повідомлять вже незабаром. Наразі відомо, що слоган дванадцятого сезону трансформувався у потужний меседж "Так звучить найспівочіша нація світу".

Ведучими продовження "Голосу країни-12" традиційно стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. За словами телеведучого, пісня - частина ДНК кожного українця, тому вона має звучати.

"Чому повернення "Голосу країни" є важливим - бо пісня, як один з елементів пігулки реабілітації наших душ є частиною нашої ДНК. Пісня - це ліки, це натхнення, це настрій, тож вона обов’язково мусить бути. І ми спробуємо повернути те, що перервала війна. І всі разом подякуємо ЗСУ. І обов'язково разом додамо міці тим, хто боронить нас", - говорить Юрій Горбунов.

"Голос країни" стане першим великим вокальним проектом, який повернеться на екрани після початку війни. Подивитись прем’єрні випуски можна буде вже з 2 жовтня о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".