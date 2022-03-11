Лорак закрила коментарі, немає у профілі поп-виконавиці й нових світлин.

Українська співачка Ані Лорак після кількох постів про російську-українську війну виїхала з Росії.

Поточне місце перебування Лорак вирахували її російські фанати завдяки метаданим акаунту зірки в Instagram.

Зазначається, що наразі Лорак перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Проте невідомо, чи виїхала співачка з Росії назавжди, чи просто обрала "канікули" на період активної фази "російсько-української війни.

Тиждень тому Лорак опублікувала пост з картинкою "Ні війні". Невдовзі співачка виклала ще одне фото з дітьми і жінками, які змушені ховатися від російських загарбників у підвалах.

Вона зазначила, що їй боляче дивитися, як вбивають українців, і закликала завершити "нікому не потрібну" війну. Ні прізвища Путіна, ні саму Росію у тексті вона не згадувала.

Лорак закрила всі свої коментарі, немає у профілі поп-виконавиці й нових світлин.

Інші російські колеги Лорак війну проти України підтримали, проте дехто теж обрав тимчасовий притулок у західних країнах.

Ані Лорак з 2014 року критикували за її позицію щодо агресії РФ проти України. Проте сама зірка політичні теми у розмовах переважно уникала, або скаржилася на цькування заздрісників.

Вас також можуть зацікавити новини: