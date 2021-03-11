Український ведучий Григорій Решетник розповів, що зовсім не проти сексу на проекті "Холостяк".
Читайте такожПугачова повернулася до старого образу й посварила мережу (фото)
Про це він сказав у програмі "33 за 3".
"Сподіваюся, він (секс, - УНІАН) був на всіх сезонах. Тому що це романтичне шоу. У закоханих обов'язково має бути тактильний зв'язок", - сказав Решетник.
Ведуча програми Олександра Кучеренко уточнила, чи нормально мати тактильний зв'язок з кількома учасницями шоу.
"Все за згодою сторін. Ще не було жодного випадку, коли хтось когось зґвалтував. Не дай Боже", - додав Решетник.
Інші новини УНІАН:
- Селена Гомес завершує музичну кар'єру
- "Це боротьба": син Григорія Чапкіса показав відео з батьком
- Оголена модель змусила шанувальників пускати слину
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram