Григорій Решетник є незмінним ведучим романтичного шоу.

Український ведучий Григорій Решетник розповів, що зовсім не проти сексу на проекті "Холостяк".

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Про це він сказав у програмі "33 за 3".

"Сподіваюся, він (секс, - УНІАН) був на всіх сезонах. Тому що це романтичне шоу. У закоханих обов'язково має бути тактильний зв'язок", - сказав Решетник.

Ведуча програми Олександра Кучеренко уточнила, чи нормально мати тактильний зв'язок з кількома учасницями шоу.

"Все за згодою сторін. Ще не було жодного випадку, коли хтось когось зґвалтував. Не дай Боже", - додав Решетник.

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Автор: Діана Могилєвич