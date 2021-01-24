Сєдокова показала відвертий знімок / instagram.com/annasedokova
Популярна співачка й екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова опублікувала нове пікантне фото.Читайте такожАнна Сєдокова показала соковиті сідниці в бікіні (фото)
Артистка на своїй сторінці в Instagram поділилася знімком у спокусливому бікіні, позуючи на пляжі. Доповнила образ виконавиця сонцезахисними окулярами й чорною кепкою. На камеру вона показала язик.
У коментарях до посту дописники оцінили соковиті форми Анни: "Вау, які груди", "Вогонь", "Аню, ти — суцільний секс", "Груди ось-ось вистрибнуть".
Сєдокова розбурхала мережу / фото instagram.com/annasedokova
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