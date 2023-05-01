Разом з тим випуски виходитимуть без співведучого Євгена Яновича.

Скандальний "психолог-психотерапевт" Спартак Суббота оголосив, що продовжуватиме вести YouTube-проект "Подкаст-терапія" попри звинувачення у шахрайстві та непрофесійності. Раніше його співведучий Євген Янович заявив про закриття проекту.

"Новим випускам ПТ бути. І цього разу хочу дещо змінити формат. Під цим дописом ви можете задати мені питання, а команда вибере ті, на які я відповім у новому випуску. Нагадую, що подкаст – це не інтерв'ю, тож перевагу надамо запитанням, які стосуються саме психології", – написав Суббота у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Янович відмовився від знімань "Подкаст-терапії" після резонансного розслідування Іллі Полудьонного, у якому він викрив Субботу у брехні та маніпуляціях. Випуски "ПТ" виходили на каналі Спартака, тож він продовжуватиме їх знімати та постити, але без Яновича.

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Як повідомляє УП, Янович прокоментував рішення Субботи відновити проект.

"Хоче, хай робить що завгодно – я до цього не маю ніякого відношення. І не бажаю думати про цю історію", – прокоментував Янович.

Судитися з Субботою за спільний проект його екс-друг не буде. Зараз він зайнятий власним проектом, прем'єра якого відбудеться вже скоро. Він не пов'язаний із психологією.

Скандал зі Спартаком Субботою

Кілька тижнів тому психотерапевт Ілля Полудьонний опублікував резонансне розлідування-викриття відомого психолога Спартака Субботи. У ньому йшлося про те, що психолога звинувачують у сексі з клієнтами, роботі на ОПЗЖ та брехні.

Окрім цього, у розслідуванні також з'ясували, що Спартак Суббота чимало брехав про свою освіту, наукові "публікації" та своє минуле.

Після розслідування співведучий "ПТ" Янович заявив, що Суббота його професійно ошукав. Він також оголосив про закриття спільного проекту. Сам Суббота не дав чіткої та аргументованої реакції на усі звинувачення.

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