Співачка стала головною героїнею другого сезону романтичного реаліті.

Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті "Холостячка 2".

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Зірці 35 років і вона вже понад рік самотня. Злата розповіла, що у неї були важкі стосунки з чоловіком і дуже хворобливе розставання. Деякий час вона не могла відпустити ситуацію, але потім взяла себе в руки і почала шлях до себе.

"Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід, який мені допоміг зрозуміти - чого ж хочу я", - сказала Злата.

За словами Огнєвіч, вона хоче на проекті зустріти чоловіка своєї мрії. Для неї важливі розум і почуття гумору, а також вона хоче разом зі своїм партнером розвиватися.

"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період! Всім любові", - підсумувала співачка.

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Автор: Діана Могилєвич