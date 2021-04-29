Українська співачка Злата Огнєвіч стала головною героїнею реаліті "Холостячка 2".
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Зірці 35 років і вона вже понад рік самотня. Злата розповіла, що у неї були важкі стосунки з чоловіком і дуже хворобливе розставання. Деякий час вона не могла відпустити ситуацію, але потім взяла себе в руки і почала шлях до себе.
"Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід, який мені допоміг зрозуміти - чого ж хочу я", - сказала Злата.
За словами Огнєвіч, вона хоче на проекті зустріти чоловіка своєї мрії. Для неї важливі розум і почуття гумору, а також вона хоче разом зі своїм партнером розвиватися.
"Я йду на "Холостячку", щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Спасибі, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період! Всім любові", - підсумувала співачка.
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