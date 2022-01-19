З цим чоловіком Злата потім зустрічалася три роки.

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка зараз відпочиває в Африці, вирішила поговорити з шанувальниками про особисте.

Фолловери поцікавилися, чи траплялися у зірки курортні романи. І, як виявилося, таки так. Якось Злата у відпустці познайомилася з чоловіком, з яким потім три роки перебувала у стосунках.

"Так! І такий роман переріс у стосунки, які тривали понад три роки", - поділилася Злата.

Читайте такожЗлата Огнєвіч розкрила правду про стосунки з Максом ТарапатоюКрім того, співачка розповіла, що їй в Африку прислали квіти. За її словами, це був чоловік, але імені його вона не назвала.

Раніше УНІАН повідомляв, що співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч, яка пережила драму через розставання з переможцем реаліті Андрієм Задворним, полетіла відпочивати на Занзібар.

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