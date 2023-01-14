Дівчина не очікувала на таке рішення Алекса.

Фіналістка 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра висловилася про виліт з проекту. Вона сказала, що навіть не думала, що Алекс Топольський зможе її відпустити.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що попереду на неї чекає світле майбутнє, навіть якщо вона не разом с Алексом.

"Не думала, що після всього, що було між нами, особливо в останні дні, він зможе так помилитися і відпустити мене. Прикро, що людина так і не змогла мене зрозуміти, навіть після того, як я відкрила для нього свою душу. Хай там як, а на мене чекає світле майбутнє. Дякую вам за любов та підтримку", - написала Мудра.

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Саша Мудра не перемогла у шоу "Холостяк"

На фінальній церемонії Топольський сказав, що між ними з Сашею вирувала сексуальна енергія, поруч з нею його серце билося частіше. Проте цього недостатньо для того, заради чого він прийшов на проект.

Тому він вирішив відпустити дівчину додому.

"Я відпускаю тебе і сподіваюся, що ти теж мене відпустиш", - сказал головний герой проекту.

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